Alluvione: il bilancio delle vittime in Nord Europa sale a 188

Continua a salire il bilancio delle vittime del maltempo che ha colpito il Nord Europa: i morti ora sono almeno 188. In Germania la Merkel visita i luoghi della tragedia e parla di "immagini spettrali". In Austria il pericolo è il Danubio. In Italia oggi è allerta arancione per rischio temporali in Molise; gialla in altre 6 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.



"Immagini spettrali"

Così Angela Merkel, ad Adenau, ha definito quello che ha visto sui luoghi dell'alluvione. "Siamo al vostro fianco, come Stato e come Regione", ha detto poi, rivolgendosi alla comunità e alle istituzioni e ha promesso, lavoreranno mano nella mano. La cancelliera ha spiegato di essersi recata sul posto per farsi un'idea reale "delle immagini surreali e spettrali" dei posti colpiti dal disastro. "La lingua tedesca non conosce alcuna parola per definire quello che è successo qui", ha aggiunto. "C'è bisogno di una politica che tenga più in considerazione la natura e il clima, di quanto abbiamo fatto negli ultimi anni". "Vediamo con quanta violenza la natura possa agire. Noi contrasteremo questa violenza della natura, nel breve, ma anche nel medio e nel lungo periodo", ha spiegato. "Grazie a Dio il nostro Paese può far fronte a quello che è accaduto finanziariamente, e noi provvederemo a stretto giro", ha detto la cancelliera con la ministra presidente della Renania Palatinato, una delle regioni tedesche più colpite dalle alluvioni.