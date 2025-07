Alluvione in Texas: 24 morti e una ventina di dispersi Si teme il peggio per alcuni bambini di un campo estivo travolto dalle inondazioni

Alluvione in Texas: 24 morti e una ventina di dispersi.

Forti piogge torrenziali si sono abbattute sulla contea di Kerr, in Texas, provocando almeno 24 vittime accertate e una ventina di dispersi, tra cui si teme ci siano anche alcuni bambini di un campo estivo travolto dalle inondazioni.

Il bilancio definitivo non è ancora chiaro e le autorità temono che possa aggravarsi ulteriormente: secondo alcuni media locali, infatti, si parlerebbe addirittura di centinaia di persone disperse. Le squadre di soccorso sono al lavoro senza sosta da ore e hanno più volte invitato i residenti a non lasciare le proprie abitazioni per non esporsi a ulteriori pericoli.

“Nell’area sono previste altre piogge; anche se fossero di lieve entità, potrebbero comunque peggiorare la situazione delle inondazioni”, hanno avvertito le autorità, esortando la popolazione alla massima prudenza. “Stiamo cercando di identificare le vittime di queste devastanti e letali alluvioni” hanno aggiunto i responsabili delle operazioni di emergenza, spiegando di essere a conoscenza del fatto che alcuni bambini di un campo scuola risultano dispersi, “anche se non sappiamo ancora esattamente quanti siano”.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: