Alluvione in Texas: 27 morti e una ventina di dispersi

I dispersi, ad avviso di alcuni, si conterebbero addirittura a centinaia. Almeno 27, invece, le vittime accertate. Non si trovano le parole per descrivere l’apocalisse abbattutasi sulla Contea di Kerr.

Le autorità texane hanno parlato di alluvioni “devastanti e mortali”; e quel che è peggio è che ad essere sommerso dalla massa d’acqua – in piena notte – è stato anche un campo scuola affollato di bambini. Un luogo che doveva essere sicuro al massimo, e che invece si è rivelato una trappola. Il più terribile degli incubi per le famiglie.

E pesa un precedente. Si era nel mese di luglio anche nel 1987; quando nella stessa area il livello del fiume Guadalupe si alzò di 9 metri travolgendo uno scuolabus ed un furgone che trasportavano adolescenti proprio ad un campo estivo nelle vicinanze. Allora morirono 10 ragazzi; questa volta il bilancio sarà comunque molto più pesante.

Come sia stato possibile il ripetersi di una simile tragedia in quei luoghi, sarà certamente oggetto di dibattito. Ma non ora, mentre è in corso una disperata lotta contro il tempo da parte dei soccorritori; con numerosi bambini che mancano all’appello.

Da qui l’appello ai residenti della Contea a restare a casa. E non solo per evitare rischi; anche per non intralciare le ricerche delle persone che potrebbero essere state trascinate via dall’acqua. A complicare le cose le persistenti, pessime, condizioni meteo. Ulteriori piogge sono previste; e anche se dovessero essere leggere è possibile vi sia un peggioramento delle inondazioni.