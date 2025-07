TRAGICO BILANCIO Alluvioni in Texas: 67 i morti, di cui 21 bambini Il presidente Donald Trump firma la dichiarazione di disastro

Alluvioni in Texas: 67 i morti, di cui 21 bambini.

Sale a 67 il numero dei morti per le alluvioni in Texas. Mentre proseguono le operazioni di ricerca dei dispersi, il presidente Usa, Donald Trump, firma la dichiarazione di disastro per la contea di Kerr, per garantire risorse alle squadre di soccorso. I dispersi da Camp Mystic, il centro estivo per ragazze travolto dall'esondazione del fiume Guadalupe, sono ancora 11. Fra i morti ci sono 21 bambini. Secondo le autorità locali, i numeri sono purtroppo destinati ad aumentare con il passare del tempo. Le operazioni proseguono.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: