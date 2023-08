Alta tensione in Crimea: attacco a una base russa. A Kherson raid di Mosca: sterminata una famiglia

La tensione resta altissima in Crimea dopo l'attacco, nelle scorse ore, a una base logistica delle truppe russe nel territorio occupato da Mosca. Dopo il lancio di 17 droni ucraini, decine di occupanti della struttura sarebbero morti o feriti, secondo la stampa di Kiev che cita fonti del controspionaggio militare. Proprio nella penisola l'Ucraina starebbe concentrando i suoi sforzi offensivi. Anche se, in merito all'episodio dei missili sul ponte Kerch, l'aeronautica militare del Paese ha affermato di non conoscere circostanze e conseguenze delle esplosioni. Azione attribuita dai russi a Kiev e per la quale Mosca promette vendetta. Nell'attuale scenario di guerra, secondo il New York Times, l'Ucraina avrebbe ottenuto progressi significativi sul piano tattico, nella sua controffensiva.