Alta tensione in medio oriente, l'Iran conferma di avere sequestrato una nave legata a Israele In Cisgiordania, scontri tra coloni e palestinesi

Il clima in Medio Oriente diventa sempre più teso. Gli Usa si aspettano un attacco massiccio con 100 droni e decine di missili dall’Iran verso obiettivi militari e governativi sul territorio di Israele. Ecco perché gli Stati Uniti hanno spostato le navi da guerra in posizione per proteggere lo Stato ebraico. Per scongiurare l’escalation il presidente americano, Joe Biden, ha lanciato un appello a Teheran: «Non fatelo, gli Stati Uniti sono impegnati nella difesa di Israele e l’Iran non avrà successo».

Da parte sua Il portavoce dell'IDF, le forze armate israeliane, fa sapere che «l’Iran subirà le conseguenze della scelta di aggravare ulteriormente la situazione», «Siamo in massima allerta. Abbiamo aumentato la nostra disponibilità a proteggere Israele da ulteriori aggressioni iraniane. Siamo anche pronti a rispondere. L’Idf è pronto a tutti gli scenari e intraprenderà i passi necessari, insieme ai suoi alleati, per proteggere il popolo di Israele».

La tensione tra i due Paesi è arrivata alle stelle dopo l’attacco all’ambasciata iraniana a Damasco. Oggi la prima rappresaglia Una nave da cargo legata a Israele è stata sequestrata dalle forze della Repubblica islamica nello stretto di Hormuz. Scontri in Cisgiordania, dove è stato trovato morto il 14enne israeliano scomparso da ieri. E' stato ucciso in un attacco terroristico. La sua scomparsa ha provocato una enorme caccia all'uomo, i coloni israeliani che lo cercavano hanno fatto irruzione nei vicini villaggi di Duma e Al-Mughayyir dove secondo l'agenzia palestinese Wafa un uomo è morto e altri 18 sono rimasti feriti.

Per chiedere l'immediato cessate il fuoco una grande folla di manifestanti ha marciato per le strade di Londra, chiedendo lo stop alla vendita di armi a Israele con canti, bandiere, striscioni e cartelli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: