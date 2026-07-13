GUERRA RUSSO-UCRAINA Altra notte di guerra tra Russia e Ucraina: vittime a Mosca, ospedale colpito a Zaporizhzhia Tre persone uccise nella regione di Mosca da un drone ucraino. Raid russi nel sud dell'Ucraina provocano feriti, incendi e colpiscono anche un ospedale. Intanto il New York Times: "Il Giappone hub per componenti destinati alla Russia"

Altra notte di guerra tra Russia e Ucraina: vittime a Mosca, ospedale colpito a Zaporizhzhia.

La guerra in Ucraina non conosce tregua: nella notte droni ucraini hanno ucciso tre persone nella regione di Mosca, mentre la Russia ha colpito nella notte le regioni di Zaporizhzhia e Odessa con attacchi che hanno ferito civili e danneggiato infrastrutture, compresa una struttura ospedaliera.

Il governatore della regione di Mosca Andrei Vorobyov ha annunciato che "nella città di Pionersky in Istra tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite a causa dello schianto di un drone. A Solnechnogorsk due persone sono rimaste ferite dopo che un drone ha colpito un condominio". In totale 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte.

Un attacco ha colpito anche la regione di Stavropol, nella Russia sudoccidentale, provocando un incendio in una zona industriale senza vittime segnalate. Si tratta dell'ennesimo attacco ucraino alle infrastrutture degli idrocarburi russe nel tentativo di paralizzare la capacità di Mosca di finanziare il suo sforzo bellico.

La Russia, da parte sua, continua a colpire quotidianamente l'Ucraina. Secondo la Rbc Ucraina che cita le autorità locali, nella notte sono state bombardate le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, provocando feriti e danni a infrastrutture civili. A Zaporizhzhia, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov, l'allarme aereo è stato diramato in serata per l'attività dell'aviazione tattica russa, seguito dalla segnalazione di una minaccia di droni. Le esplosioni hanno interessato diverse aree della città. Due donne, di 73 e 32 anni, sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale.

Tra gli obiettivi colpiti anche una struttura ospedaliera. I raid hanno inoltre danneggiato facciate, finestre, balconi e tetti di edifici residenziali, oltre ad alcuni veicoli, mentre un incendio è divampato in una delle zone colpite. Nella regione di Odessa un drone ha centrato i piani superiori di un edificio residenziale nel distretto di Odessa, mentre un altro ha colpito il tetto dell'ipermercato per materiali edili Epicentr. Le autorità stanno verificando l'eventuale presenza di vittime.

Sul fronte dell'approvvigionamento bellico russo, un'inchiesta del New York Times rivela che il Giappone sarebbe diventato un hub strategico per i servizi segreti russi nella fornitura di componenti high-tech destinati alla guerra in Ucraina. Secondo il quotidiano statunitense, che ha intervistato decine di funzionari dei servizi di intelligence e governativi in tre continenti, l'espulsione di centinaia di agenti russi dalle capitali occidentali nel 2022 non ha fermato le operazioni di approvvigionamento bellico. Molti di quegli elementi, scrive il giornale, sarebbero stati ricollocati in una piazza inaspettata: Tokyo.

L'articolo punta il dito contro l'ufficio giapponese della compagnia di Stato russa Aeroflot, descritto come base operativa di un ufficiale veterano del Gru, l'intelligence militare russa, che opererebbe sotto copertura come dipendente della compagnia aerea. Il suo ruolo, si legge, sarebbe "cruciale nell'alimentare la macchina da guerra russa". Il dato più eclatante riguarda la filiera tecnologica: secondo stime delle autorità ucraine, citate dal Nyt, il 90% dei missili e dei droni russi contiene componenti di fabbricazione giapponese.

Kiev avrebbe più volte chiesto a Tokyo di inasprire i controlli all'export su microchip, semiconduttori e altri prodotti a duplice uso, ma le leggi nipponiche contro lo spionaggio sono giudicate "deboli" dagli analisti. Il caso riapre il dibattito sulle falle del sistema di controllo giapponese, in un Paese che - osserva il giornale - "ha un'industria high-tech fiorente e una normativa antispionaggio poco stringente", fattori che lo rendono "un tassello fondamentale dello sforzo bellico russo". Il governo di Tokyo non ha ancora commentato ufficialmente l'inchiesta.

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