LIBRO "America Fiction" di Gimmi Cavalieri: quando l'informazione diviene propaganda Amercia Fiction, la disinformazione totale che domina i media statunitensi e si propaga in tutto l'occidente

Un viaggio attraverso gli eventi, così come raccontati dai media americani, la cosiddetta stampa mainstream, che America Fiction analizza e sfata.

"America Fiction - spiega Gimmi Cavalieri - nasce nel 2020 quando, causa Covid, mi sono ritrovato chiuso in casa con molto, anzi, troppo tempo libero e ho iniziato a fare una cosa che fino a quel momento non avevo mai fatto, ovvero, andare alla sorgente delle informazioni che arrivano dall'America. E in quel momento mi sono reso conto che, chi purtroppo fa giornalismo, in realtà, fa più che altro propaganda. Io ho sempre avuto il pregiudizio positivo, per quanto riguarda l'America, che fossero messi molto meglio che dalle nostre parti per quanto riguarda il mondo dell'informazione. Forse una volta era così, di sicuro, non lo è più. Quello che viene presentato agli elettori americani, poi comunque in maniera contigua viene presentato a noi, perché c'è sempre un'intermediazione da parte di altri giornalisti, i grandi media occidentali, che sostanzialmente ripropongono quello che viene detto lì, ma senza fare un doppio controllo".

Disinformazione che si allarga: quale l'antidoto? - nell'unico obiettivo della tutela del diritto del lettore ad essere informato correttamente. "Forse bisogna cominciare dalle scuole - osserva Cavalieri - nelle scuole stesse bisogna insegnare dei valori che forse non sono più così tanto insegnati, nelle scuole di giornalismo. Il problema sostanziale e vero di tutta la questione è quello che chi legge un giornale o ascolta un telegiornale e sta pensando di avere la notizia in sé, in realtà sta avendo la notizia filtrata e rimodulata in base a quello che deve essere il messaggio che gli arriva".

