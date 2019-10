Amministrative in Ungheria, Orban perde Budapest

Nelle elezioni amministrative in Ungheria, il partito Fidesz di Victor Orban ha perso il controllo di Budapest e di oltre la metà dei capoluoghi. Dopo lo scrutinio di oltre il 75% di schede Gergely Karacsony, candidato dei Verdi che si è imposto nelle primarie fra tutti i partiti d'opposizione – unite le l'occasione-, a Budapest starebbe ottenendo il 50,4% contro il 44,6% attribuito al sindaco uscente, Istvan Tarlos, fedelissimo di Orban e come lui in carica dal 2010. Situazione simile anche in più della metà dei capoluoghi. Una serie di piccoli Comuni dovrebbero invece rimanere sotto il contro del partito del premier.