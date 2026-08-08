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Amsterdam, ultima giornata del World Pride. Rondelli: "dove c'è coesione, migliora la qualità della vita"

In questi giorni l'ex Capitano Reggente si è confrontato con personaggi di alto rilievo per fare fronte comune sui diritti LGBTQIA+

di Laura Bonaiuti
8 ago 2026

Si conclude l'8 agosto il World Pride di Amsterdam 2026.

Paolo Rondelli, ex Capitano Reggente, primo in questa carica a dichiararsi membro della comunità LGBTQIA+, racconta la sua esperienza e il suo lavoro di questi giorni nella capitale olandese. 

"Amsterdam si sta preparando alla parata di oggi che conclude le due settimane del World Pride 2026, dell'Emancipazione del World Pride, stasera poi ci sarà anche un grande concerto pieno di ospiti e si conclude così questa mia avventura che in questi giorni mi ha visto confrontarmi con parlamentari di varie parti del mondo, anche di paesi emergenti, africani e asiatici, assieme ai colleghi che facevano parte della delegazione, in primis l'ex primo ministro Leo Varadkar di Irlanda, e stanno sempre più emergendo questioni legate alla coesione sociale, alla presenza delle comunità queer e LGBTQIA+ nelle proprie società e laddove, come ad Amsterdam, c'è una maggiore coesione, c'è una maggiore inclusione e le amministrazioni comprendono l'importanza di coesione e inclusione, la qualità della vita è molto migliore", ha dichiarato Rondelli.




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