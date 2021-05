Anche gli Emirati Arabi inviano aiuti all'India

Il Burj Khalifa si è illuminato con i colori della bandiera dell'India, in solidarietà al Paese travolto dalla nuova ondata di Covid-19. Qui negli Emirati Arabi la comunità indiana è la più rappresentata, con oltre 2,6 milioni di persone, il 26% dell'intera popolazione del Paese. Lo sceicco Abdullah bin Zayed, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ha assicurato il sostegno degli Emirati Arabi e la "volontà di dedicare tutte le risorse necessarie" - ha detto - per aiutare l'India ad uscire dalla tragica crisi sanitaria che sta vivendo. Questa settimana il Governo emiratino ha donato 12 contenitori ospedalieri per l'ossigeno e ventilatori. E su richiesta del governo indiano - la priorità sono ora l'ossigeno e le attrezzature per produrlo e trasportarlo - gli Emirati Arabi stanno organizzando anche l'invio di navi cisterna.









Abu Dhabi e Dubai hanno sospeso i voli dall'India, di tutte le compagnie aeree nazionali ed estere, già da una settimana, quando migliaia di cittadini indiani si sono affrettati a tornare negli Emirati Arabi, pagando i biglietti anche sei volte più del normale. Il corridoio aereo Emirati-India è uno dei più trafficati al mondo, con circa 300 voli a settimana e il blocco rappresenta un altro duro colpo per il settore aeronautico: il numero dei passeggeri transitati per l’aeroporto di Dubai nel primo trimestre del 2021 è calato del 67,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente – e nel 2020 il numero di passeggeri aveva già visto un calo totale del 70% -, ma l'India finora era rimasto il principale Paese di destinazione.

Intanto anche qui sale la preoccupazione per la possibilità che la variante indiana si diffonda, proprio quando i casi sono in diminuzione e si stanno vedendo i risultati delle vaccinazioni di massa. E in attesa che, alla fine della prossima settimana, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dia l'approvazione all'uso di emergenza per il vaccino cinese Sinopharm utilizzato maggiormente qui negli Emirati, il portavoce del Ministero della Salute ha ribadito la necessità di vaccinarsi il più velocemente possibile, soprattutto per chi viaggia e in vista dell'estate. "Chiunque abbia intenzione di spostarsi all'estero - ha sottolineato - dovrebbe considerare i rischi e selezionare attentamente la propria destinazione".