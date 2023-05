BRUXELLES Anche San Marino nella Comunità Politica Europea, organismo nato appena un anno fa La corrispondenza di Fabio Fantozzi de La Presse

L’Europa si prepara al vertice della Comunità politica europea. Giovedì prossimo, infatti, si riuniranno a Chisinau, capitale della Moldova, 47 capi di Stato e di governo, 27 dell’Ue e 20 degli altri Stati europei, oltre ai vertici dell’Ue. E ci sarà anche San Marino. Praticamente sarà presente tutto il continente ad eccezione di Russia e Bielorussia, non invitati, e del Vaticano. L’organismo ha meno di un anno di vita e non è ancora ben strutturato: nasce da un’idea del presidente francese Macron, sposata dal presidente del Consiglio europeo Michel, per riunire gli Stati del Vecchio Continente in un contesto allargato al di fuori dell’Unione europea. Dopo il primo incontro di ottobre, avvenuto nel Castello di Praga, a margine del Consiglio europeo informale sotto la presidenza ceca, questa volta i leader si recheranno in un luogo simbolico.

La Moldova, in cui la forte aspirazione verso l’Ue, rappresentata dalla presidente Maia Sandu, è minacciata da influenze filorusse. Tre i temi sul tavolo: gli sforzi congiunti per la pace e la sicurezza; la resilienza energetica, con l’idea di una rete paneuropea, assieme all’azione per il clima; e la sfera digitale, compresa la cybersicurezza. Non ci saranno conclusioni vere e proprie. Sarà un po’ come l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, riferisce un alto funzionario Ue. La Commissione europea, che sta negoziando l’accordo di associazione con San Marino, apprezza la partecipazione del Titano al summit. “Queste azioni testimoniano la nostra stretta collaborazione”, aveva detto il vicepresidente Sefcovic nella sua visita di gennaio.

Fabio Fantozzi (Lapresse)

