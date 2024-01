MEDIORIENTE Ancora bombe di Israele su Gaza, proteste alla Knesset 'subito elezioni'

Ancora bombe di Israele su Gaza, proteste alla Knesset 'subito elezioni'.

Alcune decine di manifestanti del movimento "Changing Direction" e della coalizione "Elections Now" stanno bloccando questa mattina l'ingresso principale della Knesset a Gerusalemme, chiedendo elezioni anticipate e l'immediata sostituzione del governo con l'espulsione degli estremisti dall'esecutivo. Lo scrivono i media israeliani.

Israele continua intanto a colpire su più fronti. Media arabi affermano che stanotte 8 persone sono morte in bombardamenti su un campo profughi della Striscia di Gaza, dove sarebbero stati bersagliati da droni anche due ospedali. Sette miliziani di Hezbollah sono stati uccisi nel sud del Libano. Ieri raid sulla Cisgiordania, dove 3 persone sono state arrestate per l'attentato in cui è morto un arabo-israeliano. La ministra degli Esteri tedesca Baerbock è oggi in Israele.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: