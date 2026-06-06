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Ancora guerra tra Usa e Iran: droni iraniani verso navi e basi Usa nel Golfo

Il Comando Centrale americano colpisce radar iraniani a Goruk e Qeshm e distrugge quattro droni diretti allo Stretto di Hormuz. Sirene e voli sospesi in Kuwait e Bahrain

6 giu 2026
Ancora guerra tra Usa e Iran: droni iraniani verso navi e basi Usa nel Golfo

Escalation nel Golfo Persico: gli Stati Uniti hanno abbattuto almeno quattro droni iraniani lanciati verso lo Stretto di Hormuz e colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera a Goruk e sull'isola di Qeshm, mentre Kuwait e Bahrain sono sotto attacco di missili e droni con sirene d'allarme attivate e voli sospesi.

Il Comando Centrale americano ha confermato su X di aver distrutto i droni a sola andata iraniani — ritenuti diretti contro navi commerciali in transito o forze USA operative nella zona — e di aver colpito le postazioni radar iraniane "a scopo difensivo contro ulteriori attacchi."

In Kuwait lo Stato Maggiore delle Forze Armate ha annunciato che "le difese aeree stanno respingendo attacchi ostili con droni e missili", precisando che "i rumori delle esplosioni udite sono il normale risultato dell'intercettazione di attacchi da parte dei sistemi di difesa aerea nazionali." L'attacco arriva tre giorni dopo quello all'aeroporto kuwaitiano attribuito all'Iran. La crisi si allarga al Bahrain: il ministro dell'Interno, secondo l'agenzia Tasnim, ha chiesto ai residenti di raggiungere il luogo sicuro più vicino. Nel Paese del Golfo si sono attivate le sirene d'allarme e i voli sono stati sospesi, come in Kuwait.

Durante la mattinata le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno confermato di aver attaccato "basi nemiche" nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. In una dichiarazione trasmessa dalla televisione di stato IRIB, come riportato dall'Afp, l'esercito iraniano ha affermato che "basi nemiche nella regione sono state colpite da missili aerei". 




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