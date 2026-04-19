ORGANISMI INTERNAZIONALI Anda Filip nuova segretaria generale UIP: è la prima donna a ricoprire l'incarico in 137 anni di storia Elezione che ottiene il plauso della delegazione sammarinese, al termine di una Assemblea incentrata su pace, sicurezza e sviluppo sostenibile

Anda Filip nuova segretaria generale UIP: è la prima donna a ricoprire l'incarico in 137 anni di storia.

Si chiudono oggi a Istanbul i lavori della 152ª Assemblea dell’Unione Interparlamentare, segnati da un momento storico per l’organizzazione: l’elezione di Anda Filip a nuova segretaria generale. Rumena, con oltre vent’anni di esperienza all’interno dell’Unione interparlamentare, Filip è stata eletta già al primo turno con il 72% dei voti. Succederà al camerunense Martin Chungong, il cui mandato terminerà il 30 giugno 2026.

La sua nomina segna una svolta importante: è infatti la prima donna a ricoprire questo incarico nei 137 anni di storia dell’organizzazione.

Alla 152ª Assemblea, ospitata nella città turca, ha preso parte anche la delegazione sammarinese composta dai consiglieri Lorenzo Bugli, Matteo Rossi, Denise Bronzetti e Antonella Mularoni. Proprio dalla delegazione è arrivato un plauso per l’elezione di Filip, riconosciuta per il suo lungo percorso istituzionale e diplomatico. L’assise si è svolta in un contesto internazionale complesso, con al centro del dibattito temi cruciali come pace, sicurezza e sviluppo sostenibile, in una fase storica segnata da conflitti dagli esiti imprevedibili.

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