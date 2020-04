Angela Merkel: "Pronti a dare contributi più alti per il bilancio europeo"

"Per la Germania riconoscersi nell'Unione europea è parte della nostra ragione di Stato". Lo ha detto Angela Merkel, parlando al Bundestag e sottolineando l'importanza della solidarietà europea.

"L'Europa non è l'Europa se non si è pronti a sostenersi gli uni con gli altri, nei tempi di un'emergenza non si ha colpa", ha affermato. "In questa crisi abbiamo anche il compito di dimostrare chi vogliamo essere come Europa", ha aggiunto. "Viviamo tempi straordinari", siamo di fronte alla "più grande prova" dalla seconda guerra mondiale e "in gioco c'è la tenuta dell'Europa". "Una cosa è chiara - ha aggiunto - dovremo essere pronti a dare contributi chiaramente più alti per il bilancio europeo".

Nella pandemia bisogna "agire in modo veloce", per la mutualizzazione del debito si dovrebbero "modificare i trattati", e questo richiede tempo e il coinvolgimento dei parlamenti. "Riusciremo a superare questa prova gigantesca come società e come Europa", ha affermato la cancelliera.



