Ankara: "Erdogan proporrà a Putin cessate il fuoco anticipato in Ucraina"

Per tutta la notte Kherson vive l'incubo delle bombe russe. Impossibile dormire per i civili, troppo spesso coinvolti nella guerra. Diversi i feriti e una donna è morta per un colpo d'artiglieria che ha centrato la sua casa. Ma il massiccio attacco ha colpito varie zone dell'Ucraina, tra cui un centro trasfusionale a Kharkiv. Kiev risponde con uno strike su due ponti che collegano la Crimea alle parti occupate della regione di Kherson, mentre la Russia riferisce di aver abbattuto un drone ucraino in avvicinamento alla capitale. A breve si dovrebbero tenere i colloqui tra il presidente russo Putin e l'omologo turco Erdogan, durante i quali quest'ultimo intende proporre la ripresa delle trattative di pace per l'Ucraina, raggiungendo un cessate il fuoco anticipato. Offrirà la sua mediazione – fanno sapere da Ankara – “ribadendo che non ci saranno né vincitori né vinti”. Si è lavorato con lo stesso obiettivo al summit di Gedda, in Arabia Saudita, conclusosi ieri. Presenti più di 40 Paesi, tra cui Brasile, Cina, India e Sudafrica, componenti del Brics. Per Kiev è stato produttivo, mentre per Mosca – che non ha partecipato – si è trattato di un tentativo fallito di avvicinare il Sud del mondo all'Ucraina. Pechino sarebbe però disponibile a partecipare a un altro round di negoziati.