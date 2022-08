UCRAINA Ankara, visita Aiea a Zaporizhzhia ridurrebbe tensioni

Ankara, visita Aiea a Zaporizhzhia ridurrebbe tensioni.

Una visita di una delegazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia potrebbe contribuire a ridurre le tensioni: lo ha detto il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, in un'intervista alla CNN mercoledì. L'Aiea potrebbe visitare la centrale a breve, ha sottolineato il portavoce, e la visita allenterebbe le tensioni per qualche tempo, ha detto Kalin, questa volta citato dalla tv turca TRT. "Nessuno, inclusa la Russia, vuole un disastro nucleare", ha aggiunto.



Un dipendente della centrale nucleare di Zaporizhzhia e il suo autista sono stati uccisi ieri da un colpo di mortaio russo fuori dall'impianto. Lo afferma il presidente dell'agenzia atomica ucraina Energoatom, Petro Kotin. La Russia non avrà 'nessuna pietà' per i killer di Darya Dugina, ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. Secondo l'intelligence di Mosca, a uccidere la figlia dell'ideologo di Putin è stata un'agente ucraina. Per Kiev invece l'attentato è opera dei servizi segreti russi. In centinaia ieri a Mosca per i funerali della donna.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: