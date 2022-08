Annullato il lancio previsto per oggi della missione Nasa sulla Luna

La Luna dovrà aspettare ancora qualche giorno. Il lancio, previsto per oggi nel primo pomeriggio italiano, è stato annullato a causa del guasto insorto nel terzo motore dello Space Launch System, il razzo più grande mai costruito con 111 metri di altezza e 8,4 di diametro, che avrebbe dovuto spingere la sua capsula integrata Orion ad orbitare attorno alla Luna. E si ipotizza lo slittamento della missione al 2 settembre alle 18.48 italiane. Ad annunciarlo la Nasa in diretta tv dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida dove molti astronauti, tra cui anche l'italiano Luca Pamitano, si erano radunati in trepida attesa per assistere al lancio dal vivo. A 40 minuti, invece, il countdown si è fermato lasciando in sospeso la prima tappa del progetto spaziale Artemis che, dopo questa missione senza equipaggio, ne prevede una seconda (Artemis 2) nell’orbita lunare e una terza (Artemis 3), nella quale gli astronauti torneranno a camminare sulla Luna. A 50 anni da quando Neil Armstrong, nell'ambito dell'Apollo 11, pronunciò la famosa frase "Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità". Questa volta, precisa la Nasa, ad andare sulla Luna ci saranno anche la prima donna e la prima persona di colore. Ma questo non è il solo obiettivo, perché il programma Artemis vuole dare il via a progetti che porteranno alla costruzione di una stazione spaziale nell’orbita della Luna e della prima colonia sul satellite affinché diventi un avamposto per i futuri viaggi su Marte.

