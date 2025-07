MEDIORIENTE Annuncio di Macron: "La Francia riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina" Israele e gli Stati Uniti hanno criticato duramente la scelta. Per Netanyahu è una "ricompensa al terrorismo"

Annuncio di Macron: "La Francia riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina".

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina durante la sessione dell’Assemblea Generale dell’ONU a New York.

Macron ha affermato che la decisione riflette "l’impegno storico della Francia per una pace giusta e duratura in Medio Oriente" e ha espresso la necessità di porre fine alla guerra in Gaza, intensificare l’aiuto umanitario e promuovere la smilitarizzazione di Hamas. La mossa fa della Francia il primo paese del G7 a compiere questo gesto diplomat­ico, rafforzando la soluzione a due Stati promossa a livello internazionale.





Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine.



J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain.… pic.twitter.com/7yQLkqoFWC





Israele e gli Stati Uniti hanno criticato duramente l'annuncio: il premier Netanyahu ha definito il riconoscimento una "ricompensa al terrorismo", mentre il segretario di Stato americano Marco Rubio lo ha definito "imprudente" e dannoso per la pace. La Palestina, tramite l’Autorità Nazionale Palestinese, ha accolto positivamente il gesto come riconoscimento del diritto all’autodeterminazione . Nel frattempo, Spagna, Irlanda e altri stati UE salutano la decisione come passo storico verso una pace duratura.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: