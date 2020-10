Antitrust, le compagnie aeree rimborsano i voli cancellati

Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama offrono anche il rimborso dei biglietti in caso di cancellazione dei voli a causa del Covid, e non più solo voucher. E' quanto riferisce l'Antitrust che ha deciso di non adottare alcuna misura cautelare nei confronti delle compagnie dopo i procedimenti avviati a settembre a causa della pratica di rimborsare solo con voucher i biglietti per voli cancellati unilateralmente.