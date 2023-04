Apertura della Corea del Sud all'invio di armi in Ucraina. Nuove esplosioni in Sudan: almeno 270 civili uccisi

Kiev potrebbe ricevere nuovi aiuti militari per contenere Mosca. L'apertura arriva dalla Corea del Sud che pensa di estendere il sostegno all'Ucraina, oltre l'attuale assistenza umanitaria ed economica, aprendo per la prima volta alla possibilità di inviare armi. “Se c'è una situazione che la comunità internazionale non può tollerare – afferma il presidente sudcoreano - come un attacco su larga scala contro i civili, un massacro o una grave violazione delle leggi di guerra, potrebbe essere difficile per noi insistere solo sul sostegno umanitario o finanziario”. Dura risposta dal Cremlino: “Mi chiedo cosa diranno i sudcoreani quando vedranno le ultime armi russe dei nostri partner della Corea del Nord” minccia l'ex presidente Medvedev.

Colpi di artiglieria pesante e detonazioni di esplosivi. In Sudan, nonostante il cessate il fuoco proclamato ieri, proseguono gli scontri tra esercito e paramilitari. Da sabato sarebbero almeno 270 i civili uccisi, riferiscono in una nota congiunta le ambasciate occidentali a Khartoum, aggiungendo però che si trattano di “valutazioni provvisorie” considerato che gli accessi nella capitale sono interrotti e la città è senza elettricità. Dei 59 ospedali nella capitale e negli Stati federali sudanesi adiacenti alle aree di conflitto, 39 sono fuori servizio.