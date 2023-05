Apprensione per il Papa, ha la febbre e salta le udienze

Apprensione per il Papa, ha la febbre e salta le udienze.

Il Papa ha la febbre e questa mattina ha rinunciato a tenere delle udienze. Non erano previsti incontri pubblici ma alcune udienze private. L'agenda giornaliera, con gli appuntamenti del Papa, non è però stata diffusa questa mattina ai giornalisti e poco dopo è arrivato il chiarimento da parte del portavoce vaticano Matteo Bruni: "Per via di uno stato febbrile, Papa Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina".

Torna dunque l'apprensione per la salute del Papa che lo scorso marzo era stato alcuni giorni ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite acuta. Ma il cardinale Pietro Parolin, il Segretario di Stato vaticano e il più stretto collaboratore del Papa, ha successivamente rassicurato: "Il Papa era stanco, ieri ha avuto una giornata molto intensa, ha visto molta gente, c'è stato l'incontro di Scholas Occurrentes, ha voluto salutarli tutti. Ad un certo punto la resistenza", viene meno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: