Arabia Saudita, esplosioni nella notte a Riad: popolazione in stato d'allerta

“Non siamo in guerra con l’Italia e non desideriamo che sostenga atti di aggressione contro il nostro popolo”: sono le parole di un portavoce dei ribelli yemeniti Houthi all’agenzia Adnkronos dopo l’attacco alla base aerea di Ta’if in Arabia Saudita in cui è stato danneggiato un eurofighter italiano. Un raid che avrebbe sfiorato anche il più moderno aereo radar in servizio nella Nato, dal costo di circa mezzo miliardo di euro.

Anche questa notte, tra venerdì e sabato, si sono udite delle esplosioni in Arabia Saudita, e in particolare nella capitale Riad: la popolazione è stata messa in stato d’allerta, poi revocato, ma le autorità continuano a consigliare alla cittadinanza di evitare “assembramenti”.

Per proteggere lo stretto di Bab el-Mandeb dalle minacce delle milizie filo-iraniane e scortare i mercantili verso il mar Rosso, l’Italia sarebbe pronta a dispiegare fino a quattro navi militari. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha scritto una lettera all’Alto Commissario europeo per la politica estera, Kaja Kallas, chiedendo alle autorità comunitarie di prendere “decisioni efficaci e tempestive” per scongiurare il rischio che la rotta venga compromessa.

Intanto il Washington Post rivela che sarebbero almeno 22 i militari americani morti nella guerra in Medio Oriente dallo scorso febbraio, quattro in più rispetto a quanto reso noto dal Pentagono. Un numero però smentito dal segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, che su X ha parlato di una “menzogna falsa e ripugnante”, definendo il quotidiano della capitale “peggiore dei media di Stato iraniani”.







