UCRAINA Armi Nato sulla Russia: ok della Danimarca. Mosca avverte: "Risposta sarà proporzionata"

Armi Nato sulla Russia: ok della Danimarca. Mosca avverte: "Risposta sarà proporzionata".

Novità sul fronte Nato. Anche dalla Danimarca arriva l'ok per l'uso delle armi dei Paesi dell'Alleanza in territorio russo. Tema al centro di forti tensioni tra Paesi occidentali e Russia negli ultimi giorni. La Nato sta facendo "passi avanti" sulla rimozione delle attuali restrizioni sull'utilizzo degli armamenti, ha fatto sapere il Ministro degli Esteri della Repubblica Ceca che ospita la riunione dei ministri degli Esteri dell'Alleanza.

"Kiev può ancora prevalere - ha detto il segretario Stoltenberg - ma solo con il forte sostegno dagli alleati". Senza il supporto della Cina sul piano economico, ha aggiunto Stoltenberg, "la Russia non sarebbe stata in grado di sostenere il conflitto". Ma Mosca avverte: la risposta al lancio di missili da Kiev verso il suo territorio sarà "proporzionata". Il ministro degli Esteri italiano Tajani ha invece ribadito che non "potranno essere utilizzate armi italiane per colpire in Russia: lo impedisce la Costituzione".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: