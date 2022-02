UCRAINA Arrivate in Polonia le prime truppe di rinforzo Usa

Arrivate in Polonia le prime truppe di rinforzo Usa.

Un portavoce dell'esercito polacco ha detto che "è iniziato" il trasferimento delle truppe di rinforzo statunitensi in Polonia, inviate per rassicurare gli alleati preoccupati per le tensioni russo-ucraine. Il maggiore Przemyslaw Lipczynski ha dichiarato che "i primi soldati sono arrivati all'aeroporto di Jesionka", nel sud-est, aggiungendo che il grosso di un contingente americano di 1.700 soldati dovrebbe arrivare "presto".

