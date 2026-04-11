SPAZIO Artemis II, missione compiuta: Orion ammarata nel Pacifico dopo il viaggio intorno alla Luna Sono rientrati a Terra gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. È la prima volta dal 1972 che esseri umani si spingono oltre l’orbita terrestre bassa, aprendo una nuova fase dell’esplorazione spaziale internazionale.

Artemis II, missione compiuta: Orion ammarata nel Pacifico dopo il viaggio intorno alla Luna.

Si è conclusa con successo la storica missione Artemis II, che a 56 anni dal volo Apollo8, ha riportato un equipaggio nell'orbita della Luna ed ha raggiunto la distanza record di oltre 400.000 km dalla Terra. La capsula Orion si è ammarata regolarmente nelle acque dell'Oceano Pacifico, al largo delle coste della California, quando in Italia erano da poco passate le 2 di notte. Sono così rientrati a Terra gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen.



Il rientro si è svolto senza imprevisti, coronando un viaggio di circa dieci giorni attorno alla Luna e confermando la piena riuscita del primo volo con equipaggio del programma lunare della NASA. La missione ha rappresentato un passaggio storico: è infatti la prima volta dal 1972 che esseri umani si spingono oltre l’orbita terrestre bassa, aprendo una nuova fase dell’esplorazione spaziale internazionale. Dopo aver completato il sorvolo della Luna, Orion ha intrapreso il viaggio di ritorno verso la Terra affrontando la fase più critica della missione, quella del rientro atmosferico.









La capsula ha resistito a temperature estreme grazie al suo scudo termico, prima dell’apertura dei paracadute e dell’ammaraggio finale, avvenuto secondo le procedure previste e seguito dalle operazioni di recupero da parte delle squadre statunitensi. Artemis II ha avuto l’obiettivo di testare in condizioni reali i sistemi della navetta, le tecnologie di supporto vitale e le capacità operative dell’equipaggio nello spazio profondo. I dati raccolti saranno fondamentali per le missioni successive e in particolare per Artemis III, che punta a riportare astronauti sulla superficie lunare, inclusa la prima donna, nell’ambito di una cooperazione internazionale che coinvolge anche l’Agenzia Spaziale Europea e il Canada.

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