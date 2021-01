I COMMENTI Assalto al Congresso, condanna unanime dei giornalisti stranieri I cronisti della Stampa Estera si interrogano anche sul ruolo avuto dalla polizia durante gli scontri

Qual è stata la reazione dei giornalisti stranieri su quanto accaduto negli Stati Uniti? Lo abbiamo chiesto ai soci della Stampa Estera in Italia. Condanna unanime per quanto avvenuto nel giorno della proclamazione della vittoria di Joe Biden. Nessuno dei giornalisti stranieri accreditati in Italia, che pure non si dicono totalmente sorpresi, trova giustificazioni, e anzi ci si interroga anche sul ruolo avuto dalla polizia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nel video le interviste a Tom Kington – The Times (Gran Bretagna); Maarten van Aalderen – vice presidente Stampa Estera, De Telegraaf (Olanda); Dario Menor Torres – El Correo (Spagna); Jesper Storgaard Jensen – Kristeligt Dagblad (Danimarca)

I più letti della settimana: