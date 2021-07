Assalto al Congresso Usa: "Volevano fermare la democrazia"

Chi ha assaltato Capitol Hill il 6 gennaio scorso "aveva un piano chiaro, quello di interrompere la nostra democrazia": lo ha detto il presidente democratico della commissione di inchiesta del Congresso Bennie Thompson aprendo i lavori della prima giornata. "Sono arrivati pericolosamente a raggiungere quello che era il loro obiettivo, evitare la certificazione della vittoria di Joe Biden", ha aggiunto.







"Ci ha mandati Trump": questo, secondo il racconto di uno degli agenti che sta testimoniando in Congresso, l'urlo della folla di insorti mentre stava assalendo Capitol Hill il 6 gennaio scorso, per convincere gli uomini della sicurezza a farli passare. Il sergente Aquilino Gonell, della Us Capitol Police, ha anche smentito che assieme o dietro ai rivoltosi ci fossero elementi dell'estrema sinistra addirittura elementi dell'Fbi, come più volte ha reclamato l'ex presidente.