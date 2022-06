Assalto Campidoglio: Commissione 6 gennaio 'Trump fu al centro del tentato golpe'. La Difesa 'Un circo'

Donald Trump ha acceso la fiamma del tentato golpe del 6 gennaio. Nella sua prima udienza pubblica la commissione d'inchiesta sull'assalto al Campidoglio ricorda agli americani quanto accaduto in quel giorno del 2021. Lo fa con nuove immagini inedite raccolte in un filmato di oltre 10 minuti e lo fa con la testimonianza di una degli agenti feriti. Ma anche presentando spezzoni delle testimonianze raccolte a porte chiuse.



'Nel 1814 il Campidoglio è stato assalito da una forza straniera', il 6 gennaio è stato assalito da 'nemici interni' su incoraggiamento di Donald Trump. Così il presidente della commissione d'inchiesta sul 6 gennaio, Bennie Thompson, definendo quel giorno un 'tentato golpe'. E poi: 'La nostra democrazia resta in pericolo. Il complotto' all'origine dell' assalto del 6 gennaio 'non è finito'. Il portavoce di Trump: 'Questa non è un'udienza legislativa, è una produzione televisiva Questo circo non catturerà l'attenzione del pubblico'