REGNO UNITO Assange, al via udienza finale sull'ultimo appello contro l'estradizione

Assange, al via udienza finale sull'ultimo appello contro l'estradizione.

E' iniziata stamane all'Alta Corte di Londra la seconda e conclusiva udienza sull'appello finale della difesa di Julian Assange, giornalista australiano e cofondatore di WikiLeaks, contro la sua contestatissima procedura di estradizione dal Regno Unito negli Usa. Se il ricorso non fosse accolto risulterebbero esaurite le possibilità di azione legale presso la giustizia britannica. Anche oggi diversi manifestanti sono riuniti dinanzi alla sede del tribunale. La moglie, Stella Assange, ha detto loro che l'esito è carico d'incognite. E che occorre protestare, "dimostrando che il mondo guarda, finché Julian non sarà libero".

