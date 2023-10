Assedio totale a Gaza: Israele pronto all'operazione di terra

Mondo in apprensione per la guerra in Medio Oriente. Ieri sera colloquio tra Biden, Meloni, Macron, Scholz e Sunak: dai 5 leader "fermo sostegno a Israele e condanna di Hamas". Gli Usa e gli alleati affermano di riconoscere "le legittime aspirazioni del popolo palestinese" ma che "sosterranno" lo Stato ebraico "nei suoi sforzi per difendersi". Gli Stati Uniti annunciano nuovi aiuti a Israele nei prossimi giorni, specificando che non invieranno soldati. Il leader ceceno Kadyrov si dice al fianco dei palestinesi e pronto intervenire per ristabilire la pace. Abbas prepara una visita a Mosca. Putin riceve oggi il premier iracheno Sudani.

Israele va verso l'operazione di terra nella Striscia di Gaza, già assediata con il blocco a cibo ed energia. Nella notte violente esplosioni in territorio palestinese e scontri a fuoco sul confine. Hamas minaccia di "giustiziare un ostaggio per ogni bombardamento israeliano su abitazioni civili a Gaza senza preavviso". Lo Stato ebraico richiama 300 mila riservisti. Il bilancio dei morti israeliani nell'attacco di Hamas è salito intanto a oltre 900. Una coppia di coniugi italo-israeliani risulta dispersa. Previsto per la mattinata l'arrivo a Pratica di Mare i due aerei militari con a bordo circa 200 italiani di rientro da Israele.

E l'effetto guerra si fa già sentire anche sull'energia, con l'impennata dei prezzi di gas e petrolio. Ed è panico bollette e carburanti. Scenario che potrebbe portare il Governo a rivedere i numeri della Nadef, oggi alle commissioni Bilancio e domani in aula al Parlamento.