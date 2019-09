Attacchi ad impianti Saudi Aramco: danni record a produzione di petrolio

Gli attacchi con i droni a due maxi raffinerie saudite, rivendicati dai ribelli yemeniti Houthi, allarmano il mercato mondiale del petrolio e aumentano le tensioni nel Golfo tra Teheran da un lato, e Arabia Saudita e Stati Uniti dall'altro, proprio alla vigilia di un possibile storico incontro fra Donald Trump e il presidente iraniano Rohani all'Onu. Secondo Bloomberg la perdita di produzione agli impianti di Saudi Aramco, rappresenta il più grande danno determinato da un singolo evento per i mercati petroliferi. La perdita di 5,7 milioni di barili al giorno, il 5% della produzione mondiale, sarebbe infatti superiore a quella nel 1979, con la rivoluzione iraniana, e nel 1990 con l'invasione del Kuwait. Teheran – dal canto suo - respinge categoricamente le accuse mosse dagli Stati Uniti: “sono infondate – ha precisato il portavoce del Ministro degli Esteri - con l'attacco non c'entriamo”. Da Pechino, intanto, un invito alle parti alla moderazione. Borse in rosso; in forte rialzo i titoli petroliferi. Possibile un deciso aumento dei prezzi di benzina e diesel.