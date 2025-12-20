Attacchi americani in Siria, Washington: "Centrati 70 obiettivi terroristici durante gli attacchi" Trump: 'Abbiamo colpito l'Isis con una 'fortissima rappresaglia'

Donald Trump ha dichiarato in un post su Truth che gli attacchi in Siria sono una "fortissima rappresaglia" contro l'Isis. Il Comando centrale americano, Centcom, ha annunciato di aver colpito oltre 70 obiettivi negli attacchi contro l'Isis in Siria. "Le forze americane hanno colpito più di 70 obiettivi in diverse località della Siria centrale con aerei da combattimento, elicotteri d'attacco e artiglieria. Anche le Forze Armate giordane hanno fornito supporto con jet da combattimento", si legge in un post su X dell'ammiraglio Brad Cooper, comandante del Centcom. "Continueremo a dare la caccia senza sosta ai terroristi che cercano di nuocere agli americani e ai nostri partner nella regione", si sottolinea.

