Attacchi dell'esercito israeliano in Siria: 18 morti, almeno 4 sono civili.

L'esercito israeliano ha attaccato la notte fra domenica e lunedì cinque obiettivi in Siria, tra cui un centro di ricerca nelle vicinanze di Masyaf nella campagna di Hama. Lo riferiscono una ong ad Afp e il canale saudita Al Hadath. Nel mirino obiettivi a Damasco, Tartus e Homs, oltre al centro di ricerca situato nella provincia di Hama. Poco prima, Al Hadath segnalava il ferimento di quattro soldati siriani in un bombardamento israeliano sul centro del Paese.

Almeno 18 persone sono morte negli attacchi, 8 i militari, 4 i civili e 6 persone ancora non identificate, mentre altri 43 feriti sono rimasti feriti,. L'Osservatorio siriano per i diritti umani afferma che uno degli attacchi aveva preso di mira un deposito di missili in una base militare a circa 5 chilometri dall'aeroporto militare di Shayrat.

Il ministero degli Esteri iraniano commenta: "l'attacco d'Israele contro la Siria è criminale".



