GUERRA Attacchi ripetuti tra Russia e Ucraina, droni abbattuti su Mosca

Attacchi ripetuti tra Russia e Ucraina, droni abbattuti su Mosca.

Droni sono stati abbattuti nella notte su Mosca, con la Russia che parla di tentato "attacco terroristico" da parte di Kiev. Colpiti edifici, ma nessun ferito. Mentre Kiev denuncia un attacco di droni russi che ha preso di mira un'infrastruttura portuale ucraina nella regione meridionale di Odessa e ha distrutto un capannone di grano. Odessa colpita al cuore, con i missili russi che hanno distrutto la Cattedrale ortodossa della Trasfigurazione, simbolo della città e luogo di culto protetto dall'Unesco. Morti almeno due civili, una ventina i feriti tra cui bambini. 'Un crimine di guerra', per Kiev che promette una rappresaglia. La replica: 'A Odessa si preparavano attacchi alla Russia. Sulla cattedrale i colpi dell'antiaerea analfabeta di Kiev'.

In corso l'evacuazione delle zone che si trovano nel raggio di 5 chilometri dal luogo dove un attacco ucraino ha colpito un deposito di munizioni nel distretto di Dzhankoi in Crimea. Lo ha annunciato su Telegram il governatore Sergei Aksenov. Lo riporta la Tass. Secondo il governatore non ci sarebbero vittime.



