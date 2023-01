FRANCIA Attacco a stazione Parigi: ferite 6 persone con un punteruolo, arrestato Le persone colpite dall'uomo non sarebbero in pericolo di vita e l'assalitore lotta 'fra la vita e la morte'

Sarebbe stato un punteruolo l'arma utilizzata questa mattina alle 6:45 alla Gare du Nord di Parigi da un uomo che ha ferito in modo lieve 6 persone. E non un coltello come avevano dichiarato inizialmente. E' quanto si apprende da fonti della polizia. Il primo a reagire all'attacco è stato un poliziotto non in servizio, che ha ferito l'assalitore prima di essere raggiunto da alcuni colleghi in divisa. L'individuo è stato trasportato in ospedale per un proiettile che l'ha raggiunto al torace. Si ignorano i motivi del gesto, che ha provocato un'ondata di panico fra i passeggeri dei treni e della RER, la metropolitana regionale, molto affollata di mattina alla stazione della Gare du Nord, dove arrivano tutti i pendolari che abitano nella banlieue nord. La RER B, in particolare, collega a Parigi sia l'aeroporto Charles de Gaulle (a nord) sia quello di Orly (a sud). Fra i sei feriti, secondo quanto si apprende, c'è un poliziotto delle dogane, presente alla stazione perché dalla Gare du Nord partono anche i treni Eurostar per Londra. Sul posto si sono già recati il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, che si è complimentato con le forze dell'ordine per la "reazione efficace e coraggiosa", il prefetto di Parigi, Laurent Nuñez, e la sindaca Anne Hidalgo.

Darmanin ha aggiunto che "due poliziotti hanno sparato per 3 volte, riuscendo a neutralizzare" l'assalitore. Uno dei poliziotti intervenuti ha sparato mentre non era in servizio, e stava rientrando a casa dopo la fine del turno. Era armato nel quadro del dispositivo anti attentati "voyager proteger". L'assalitore è ricoverato "fra la vita e la morte" dopo essere stato raggiunto da tre colpi d'arma da fuoco sparati dagli agenti.



