Attacco contro convoglio italiano in Somalia

Un ordigno esplosivo artigianale è esploso al passaggio di un convoglio di mezzi militari italiani a Mogadiscio, in Somalia. Nessuna conseguenza al momento registrata per il personale italiano dopo l'attacco.

L'attentato, ricostruito dallo Stato Maggiore della Difesa, è avvenuto nella tarda mattina quando due Lince, appartenenti ad un convoglio di 3 mezzi italiani, sono stati coinvolti in un'esplosione al rientro da un addestramento. Le cause dell'esplosione sono in corso di accertamento. I militari italiani operano nell'ambito della missione europea in Somalia finalizzata al rafforzamento del Governo Federale di Transizione somalo, attraverso la consulenza militare a livello strategico alle istituzioni di difesa somale e l'addestramento militare.

La missione militare dell'UE opera in stretta collaborazione e coordinamento con gli altri attori della comunità internazionale presenti nell'area d'operazione come le Nazioni Unite, l'African Union Mission e gli Stati Uniti.