EUROPA Attacco hacker contro 500 supermercati: colpiti i freezer, sprecate tonnellate di cibo Un episodio simile si era già verificato il 12 ottobre in Francia, ora si è ripetuto in Svezia, Belgio, Estonia, Irlanda e Lussemburgo

Attacco hacker contro 500 supermercati: colpiti i freezer, sprecate tonnellate di cibo.

Era già successo in Francia il 12 ottobre, oggi (2 novembre, ndr) si è ripetuto in mezza Europa. Un’ondata di presunti attacchi hacker ha colpito 500 supermercati di diverse catene in Svezia, Belgio, Estonia, Irlanda e Lussemburgo. Nella notte si è verificato un innalzamento improvviso delle temperature nei banchi frigo e nei freezer fino a 50 gradi, mandando in tilt i sistemi di refrigerazione e portando allo spreco di tonnellate di cibo.

Le temperature sarebbero state alterate da remoto, alcuni dei punti vendita colpiti sono rimasti chiusi per gestire la crisi. Un portavoce della Commissione Europea fa sapere che l’esecutivo comunitario è “a conoscenza di questi incidenti” e afferma: “Questi episodi dimostrano che gli attacchi informatici possono interrompere i servizi, avere ripercussioni sulle imprese e incidere direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini”.

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