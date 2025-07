Attacco russo su Kiev: 2 morti e 13 feriti Seconda notte di raid sulla Capitale ucraina

Kiev ancora nel mirino. Almeno due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite in attacchi russi, con droni e missili, che nella notte hanno colpito la capitale ucraina. Lo denunciano le autorità, come riporta The Kyiv Independent. “Purtroppo registriamo due decessi - ha scritto Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città - Queste persone sono state uccise dai russi. È una perdita terribile”.



Mosca fa sapere intanto che le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 14 droni ucraini su tre regioni del Paese, sulla Crimea occupata e sul Mar Nero.



