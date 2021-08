Attacco suicida all'aeroporto di Kabul, morti e feriti

Un attacco suicida all'aeroporto di Kabul ha provocato almeno 40 vittime, tra questi ci sarebbero dei bambini, come riporta l'agenzia Reuters che cita un portavoce dei talebani. Fra i feriti anche marines americani. Pare che oltre all'attentatore suicida, ve ne fosse un altro che ha affrontato a colpi di fucile le guardie armate. Alla prima è seguita un'altra esplosione, fuori dello scalo, nelle vicinanze di un hotel, quindi – secondo fonti di stampa - mirata a far più danni verso i soccorritori.