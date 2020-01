Attacco USA, ucciso il generale iraniano Soleimani. Preoccupate le diplomazie di tutto il mondo

Qassem Soleimani

Capo dell'unità di proiezione estera dei Pasdaran, Soleimani era ritenuto tra i maggiori artefici delle vittorie contro l'ISIS, e le forze qaediste, in Siria ed Iraq. Un raid, quello americano, condotto - secondo indiscrezioni - con un drone, e ordinato direttamente da Trump. Teheran ha immediatamente reagito, parlando di “atto di terrorismo” e minacciando ritorsioni. Tutto ciò mentre i Guardiani della Rivoluzione invitavano gli Stati Uniti a “comprare bare per i loro soldati”. Preoccupate le diplomazie di tutto il mondo. Per Mosca salirà la tensione in tutto il Medio Oriente. “Ora – commenta Parigi - il mondo è più pericoloso”.

Soleimani, personaggio dalla enorme popolarità in Patria, e in altri Paesi dell'area, e molto vicino alla Guida suprema - l'ayatollah Khamenei -, era considerato da alcuni il potenziale futuro leader dell'Iran. L'attacco americano - nel quale ha perso la vita, tra gli altri, anche il numero due delle Forze di mobilitazione Popolare sciite attive in Iraq – è venuto dopo il tentato assalto all'ambasciata statunitense di Baghdad. “Il Generale Soleimani – ha affermato oggi il Pentagono – stava mettendo a punto attacchi contro diplomatici americani e personale in servizio nell'area”. Da qui l'invito a tutti i cittadini a “lasciare immediatamente l'Iraq”. Una mossa, quella decisa da Trump, che potrebbe avere conseguenze importanti anche sul fronte interno, in vista delle Presidenziali; poiché il Congresso non sarebbe stato informato. Donald Trump – ha affermato il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden - “ha gettato dinamite in una polveriera”. Israele, intanto, ha elevato lo stato d'allerta.