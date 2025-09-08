MEDIORIENTE Attentato a Gerusalemme, 6 morti e 10 feriti. Hamas plaude il gesto, l'Anp condanna ogni forma di violenza Due terroristi palestinesi hanno sparato ai passeggeri di un autobus cittadino. Il ministro della difesa Katz avverte: "CI saranno conseguenze gravi e di vasta portata"

Sono entrati nel territorio israeliano passando da una breccia nella recinzione, poi sono stati accompagnati all'incrocio Ramot da un altro uomo, fermato in seguito dallo Shin Bet. I due attentatori palestinesi hanno preso il bus della linea 62, poi hanno imbracciato mitra fai da te, prodotti illegalmente in alcune officine della Cisgiordania.

Quando hanno aperto il fuoco, hanno ucciso sei persone e ne hanno ferite altre dieci. Tra le vittime anche Yakoov Pinto, cittadino spagnolo di 25 anni. Il giovane si era sposato da poco e aveva deciso di trasferirsi in Israele. Il ministro della difesa Israel Katz ha dichiarato che l'attacco avrà conseguenze gravi e di vasta portata.

Hamas ha celebrato l'azione terroristica, definendola eroica. L'Autorità nazionale palestinese invece condanna qualsiasi azione di violenza contro civili palestinesi e israeliani, prendendo le distanze.

Restano le tensioni tra Madrid e Tel Aviv: il premier spagnolo Pedro Sanchez ha condannato l'attentato a Gerusalemme ma ha anche rinnovato le critiche a Netanyahu, accusato di sterminare un popolo indifeso, bombardando gli ospedali e affamandolo. Il governo israeliano taccia Madrid di antisemitismo e impedirà a due viceministri spagnoli di entrare in Israele a causa delle critiche rivolte allo Stato ebraico.

