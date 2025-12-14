TV LIVE ·
"La comunità ebraica è sotto shock - ha detto Jeremy Leibler, presidente della Federazione Sionista d'Australia - c'erano 2.000 membri della comunità sulla spiaggia. Siamo in stato di massima allerta".

di Giacomo Barducci
14 dic 2025
Attentato a Sydney: uccise almeno 12 persone durante una festa di Hanukkah

Almeno 12 persone sono morte e 60 sarebbero rimaste ferite in seguito ad una sparatoria di massa avvenuta durante una festa di Hanukkah a Bondi Beach, Sydney. Due attentatori sono stati uccisi dalla polizia, secondo quanto riportato dai media.

"La comunità ebraica è sotto shock - ha detto Jeremy Leibler, presidente della Federazione Sionista d'Australia - c'erano 2.000 membri della comunità sulla spiaggia. Siamo in stato di massima allerta". Secondo alcuni testimoni, due uomini sono scesi da un veicolo in Campbell Parade e hanno aperto il fuoco. I due uomini erano vestiti di nero e avevano fucili semiautomatici. Dalle immagini dei media si vedono numerosi proiettili a terra e un fucile a pompa a terra. Tra le vittime anche il rabbino della città.




