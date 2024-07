Attentato a Trump: Thomas Matthew Crooks avrebbe usato un drone prima del comizio

Spuntano altri dettagli sull'attentato a Donald Trump di una settimana fa. Secondo il Wall Street Journal, infatti, l'attentatore sarebbe riuscito a far volare un drone sull'area del comizio poco prima che l'ex presidente parlasse. Il drone sarebbe volato su una strada già programmata, mostrando quindi come Thomas Matthew Crooks gli avesse fatto sorvolare la zona già in precedenza, probabilmente per perlustrare il luogo. Intanto, dalle indagini sembra che 'ultima ricerca fatta dal ventenne sul proprio telefonino riguardasse materiale pornografico.



Negli Stati Uniti sono anche ore di attesa per il futuro di Joe Biden e per la sua corsa alla Casa Bianca. Secondo quanto riferisce il New York Times, il presidente Usa potrebbe attendere la visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Washington in calendario mercoledì prima di decidere e annunciare un suo possibile ritiro. Intanto un altro senatore dem, Sherrod Brown, ha chiesto un passo indietro di Biden che ieri ha però confermato di voler andare avanti e di voler riprendere la campagna elettorale la prossima settimana