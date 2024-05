Attentato al premier slovacco Fico, è in coma farmacologico

Secondo le ultime informazioni diffuse dalla televisione slovacca Ta3, il premier Robert Fico è in coma farmacologico dopo il lungo intervento al quale è stato sottoposto dopo l'attentato. Non è in pericolo di vita. L'operazione è durata oltre 4 ore. Secondo le stesse fonti, gli spari non hanno danneggiato le arterie principali. In tutto sarebbero stati sparati cinque colpi.

Fico, populista vicino a Orban e Putin, freddo con l'Ucraina e contro le sanzioni alla Russia. Fermato l'aggressore, un uomo di 71 anni 'di sinistra'. La polizia ha accusato stamattina Juraj Cintula di omicidio premeditato per vendetta. Lo riporta Marzika tv. L'uomo si trova attualmente in una cella della polizia presso l'Agenzia nazionale criminale di Nitra. Secondo i media slovacchi, il pensionato di 71 anni ha detto di essere orgoglioso di quello che ha fatto.

