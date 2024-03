Attentato Crocus City Hall: a Mosca giornata di Lutto Nazionale

Lutto nazionale oggi in Russia dopo che almeno 133 persone sono state uccise venerdì sera nell'attacco alla sala concerti gremita a Mosca. Bandiere a mezz'asta, molti eventi cancellati mentre le tv hanno aggiornato i propri palinsesti. A Mosca e in altre città, i cartelloni elettronici mostravano l'immagine di un'unica candela accesa e la parola "Skorbim" che vuol dire "piangiamo". Ieri allestito un memoriale improvvisato fuori dalla sala da concerto presa d'assalto. Il ministero russo per le Situazioni di emergenza ha confermato che nell'attacco sono state uccise 133 persone mentre i feriti sono152. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha espresso le sue condoglianze al presidente russo Vladimir Putin.