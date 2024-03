Attentato Crocus City Hall: l'Isis pubblica due video dell'attentato A Mosca giornata di Lutto Nazionale

L'Isis ha pubblicato nuovi video dell'attacco alla sala concerti di Mosca: si vedono gli uomini armati filmarsi mentre danno la caccia agli spettatori. Intanto oggi in Russia è stata proclamata una giornata di lutto nazionale, dopo l'attacco di venerdì sera, alla Crocus City Hall in cui avrebbero perso la vita 180 persone mentre 137 sarebbero rimaste ferite. Bandiere a mezz'asta e molti eventi cancellati, mentre le tv hanno aggiornato i propri palinsesti. A Mosca e in altre città, i cartelloni elettronici mostravano l'immagine di un'unica candela accesa e la parola "Skorbim", ovvero "piangiamo". Ieri allestito un memoriale improvvisato fuori dalla sala da concerto presa d'assalto. Il presidente russo Vladimir Putin ha chiamato il presidente del Tagikistan: "Siamo insieme contro il terrorismo" ha affermato. Bandiere a mezz'asta alle ambasciate Usa e Ue a Mosca. Il ministro degli esteri italiano Tajani: "La Russia non strumentalizzi l'attacco" dice.

