BELGIO Attentato in Belgio, è morto il sospetto attentatore Abdesalem Lassoued di origine tunisina, si era visto respingere la domanda di asilo

Attentato in Belgio, è morto il sospetto attentatore.

Ferito a morte in uno scontro a fuoco stamani con la polizia il presunto responsabile dell'attentato di Bruxelles di ieri sera, Abdesalem Lassoued, nel corso del quale sono stati uccisi due tifosi di calcio svedesi a colpi di arma da fuoco inneggiando Allah.

Altre due persone sono ricercate dalla polizia, e restano in vigore tutte le misure di sicurezza e l'allerta terrorismo. L'uomo aveva presentato domanda di asilo in Belgio a fine 2019, ricevendo decisione negativa nell'ottobre 2020. Testimoni lo avrebbero individuato in un bar e allertato la polizia. Poi lo scontro a fuoco con gli agenti.

Spunta un video che lo ritrae nel centro di Genova nel 2021, in un soggiorno probabilmente mentre si dirigeva in Francia, e si apprende che era stato a Bologna, per un periodo nel 2016, dove fu rintracciato e identificato dalla polizia.





