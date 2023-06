5 FERITI, 3 SONO GRAVI Attentato in Francia: accoltellati 4 bambini in un parco

Francia sotto shock dopo l'accoltellamento avvenuto questa mattina intorno alle 9.45, ad Annecy, nel sud-est della nazione. Un uomo - che secondo alcuni testimoni indossava un turbante - avrebbe ferito 5 persone: 4 bambini di circa tre anni e un anziano. Tre vittime sarebbero ora in pericolo di vita. L'attentatore è stato arrestato - come conferma il tweet del ministro dell'Interno, Gérald Darmanin - "grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine". A compiere il folle gesto, un siriano di 31 anni che aveva presentato domanda di asilo in Francia il 28 novembre scorso. Nel frattempo, il 26 aprile 2023 aveva ottenuto lo status di rifugiato in Svezia.

